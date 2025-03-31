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Прем’єрка Італії дуже стурбована поведінкою Трампа

31 березня 2025, 12:37
Прем’єрка Італії дуже стурбована поведінкою Трампа
Попри те, що політкиня дуже лояльна до президента США.

Італійська прем’єрка Джорджа Мелоні стурбована поведінкою американського президента Дональда Трампа.

Про це інформує агенція Bloomberg, посилаючись на джерела.

Італійські посадовці кажуть, що Мелоні та її команда вкрай стурбовані поведінкою Трампа. 

Прем’єрка ретельно уникає будь-якої публічної критики президента США, і все, що вона говорить про торгівлю або просування миру в Україні, ретельно вивірене, щоб не викликати антагонізм у Білого дому.

Адже італійські автовиробники, такі як Stellantis, постраждають від американських тарифів, а виробник суперкарів Ferrari заявив, що підвищить ціни на деякі моделі в США.

Також італійська лідерка позиціонує себе як ключового гравця як в Євросоюзі, так і у відносинах зі США. 

Нещодавний саміт G7 показав її здатність долати політичні розбіжності в часи все більшої фрагментації, коли до неї намагались знайти підхід лідери різних країн.

 
Джорджа МелоніСША

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