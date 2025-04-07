Прем'єрка Італії обговорить торговельні мита Трампом

Перед тим Джорджа Мелоні має зустрітися із президенткою Єврокомісії.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні 16 квітня зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом, аби обговорити мита, введені очільником Білого дому проти низки країн, та зокрема Євросоюзу.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Вказано, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн має всі підстави сподіватися, що ця зустріч буде успішною.

"Джорджа може сприяти переговорам між Європою та США, щоб уникнути торгівельної війни. Пропозиція (яку Мелоні повезе до Трампа — ред.) може полягати в поверненні до нульових тарифів, що, наразі, ймовірно, є неприйнятним для Трампа. Конкретна мета — встановити взаємні мита (на торгівлю між США та ЄС — ред.) на рівні 10%", – заявили джерела видання в уряді.

У Corriere della Sera зазначили, що Мелоні – єдиний з європейських лідерів, хто має добрі стосунки із Трампом і може завдяки їм почати переговори. Прем'єр-міністерка Італії перед поїздкою до США має вислухати президентку Єврокомісії, і може зустрітися з нею після повернення з Вашингтона. У понеділок, 7 квітня, робоча група зустрінеться в Італії. Наприкінці зустрічі Мелоні разом із заступниками Ради міністрів Італії Антоніо Таяні та Маттео Сальвіні також має завітати на політичну зустріч.

Побоювання деяких європейських лідерів, що Мелоні в Овальному кабінеті намагатиметься виторгувати «знижки» виключно для Італії (у конкретних секторах, таких як агробізнес), схоже, не мають під собою жодних підстав. Водночас 27 країн ЄС досить далекі від загальної згоди щодо того, як рухатися в тарифній війні.

Сьогодні міністри торгівлі блоку зустрічаються в Люксембурзі. Італія є однією з країн, які борються за те, щоб запобігти запровадженню жорстких контрмитних заходів. Також сьогодні в Палаццо-Кіджі зустрічається робоча група, яку Мелоні створила для роботи як на внутрішньому, так і на європейському фронтах. Ця група повинна вивчити оцінки впливу мит на різні сектори, а також зрозуміти, як зменшити їх вплив за допомогою інших важелів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підписав указ про введення мінімального 10-відсоткового тарифу на майже всі товари, що надходять до країни.