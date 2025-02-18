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Мелоні вважає відправлення військ в Україну "найменш ефективним" способом забезпечити мир

18 лютого 2025, 20:27
Мелоні вважає відправлення військ в Україну
Фото: nytimes.com
На думку прем'єрки Італії важливо залучити Вашингтон до будь-яких дискусій щодо України.

Прем'єр-міністрека Італії Джорджія Мелоні сумнівається в успіху ідеї з миротворцями в Україні. 

Про це повідомляє агентство AFP.

Джерела агентства кажуть, що сумніви щодо доцільності відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії Мелоні висловила після поїздки до Парижа, де вона брала участь в "екстреному" саміті європейських лідерів щодо обороноздатності Європи та війни рф проти України.

Мелоні назвала відправку військ в Україну "найскладнішим і найменш ефективним" способом забезпечити мир.

Також італійська прем'єрка вважає важливим залучення США до будь-яких дискусій щодо України та безпеки в Європі.

Днями ми повідомляли, що Євросоюз таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну.

 

Італіямиротворцівійна в Україні

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