Мелоні вважає відправлення військ в Україну "найменш ефективним" способом забезпечити мир
Прем'єр-міністрека Італії Джорджія Мелоні сумнівається в успіху ідеї з миротворцями в Україні.
Про це повідомляє агентство AFP.
Джерела агентства кажуть, що сумніви щодо доцільності відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії Мелоні висловила після поїздки до Парижа, де вона брала участь в "екстреному" саміті європейських лідерів щодо обороноздатності Європи та війни рф проти України.
Мелоні назвала відправку військ в Україну "найскладнішим і найменш ефективним" способом забезпечити мир.
Також італійська прем'єрка вважає важливим залучення США до будь-яких дискусій щодо України та безпеки в Європі.
Днями ми повідомляли, що Євросоюз таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну.