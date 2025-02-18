Мелоні вважає відправлення військ в Україну "найменш ефективним" способом забезпечити мир

На думку прем'єрки Італії важливо залучити Вашингтон до будь-яких дискусій щодо України.

Прем'єр-міністрека Італії Джорджія Мелоні сумнівається в успіху ідеї з миротворцями в Україні.

Про це повідомляє агентство AFP.

Джерела агентства кажуть, що сумніви щодо доцільності відправки європейських військ в Україну для миротворчої місії Мелоні висловила після поїздки до Парижа, де вона брала участь в "екстреному" саміті європейських лідерів щодо обороноздатності Європи та війни рф проти України.

Мелоні назвала відправку військ в Україну "найскладнішим і найменш ефективним" способом забезпечити мир.

Також італійська прем'єрка вважає важливим залучення США до будь-яких дискусій щодо України та безпеки в Європі.

Днями ми повідомляли, що Євросоюз таємно розробляє план відправлення миротворчих військ в Україну.