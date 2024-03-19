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Прем'єрка Італії виступила проти відправки західних військ в Україну – Bloomberg

19 березня 2024, 20:25
Прем'єрка Італії виступила проти відправки західних військ в Україну – Bloomberg
Фото: УНН
Пряме втручання в Україну понесе за собою ескалацію, переконана Мелоні.

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні виступає проти будь-якого виду прямого втручання в Україну, оскільки вважає це приводом для ескалації війни.

Про це пише Bloomberg.

"Наша позиція не на користь цієї гіпотези, яка є передвісником небезпечної ескалації, якої слід уникати за будь-яку ціну", – заявила Мелоні під час виступу в Сенаті напередодні саміту лідерів ЄС.

Мелоні розкритикувала президента Франції Емманюеля Макрона, який чинить тиск на канцлера Німеччини Олафа Шольца, щоб той зайняв більш рішучу позицію, попереджаючи про "екзистенційну" загрозу, яку рф становить для ЄС.

Водночас вона додала, що переговори з російським лідером путіним марні, адже "як можна сидіти за столом переговорів з тим, хто ніколи не поважав жодних домовленостей?".

Нагадаємо, що резонансну заяву про можливість відправки військ в Україну президент Франції Еммануель Макрон зробив ще в лютому, і відтоді в європейських столицях не припиняються викликані цими словами дискусії.

війна в Україніросія окупантиМелонівійська в Україні

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