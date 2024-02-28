Макрон обіцяє зробити "все, що потрібно" і пропонує відправити війська в Україну. Що стоїть за його риторикою – Politico

Результати зустрічі європейських лідерів у Єлисейському палаці та виступ французького президента аналізує європейське видання Politico. На його думку, Еммануель Макрон в умовах відсутності лідерства з боку США, робить спробу стати лідером українських союзників і продемонструвати, що Європа здатна допомогти Україні протистояти росії. Але чи стоїть за його риторикою щось серйозне, або це не більше, ніж відволікання уваги – велике питання.

Макрон очолив згуртування союзників України: Президент Франції Еммануель Макрон у понеділок ввечері заявив, що "нічого не виключено", коли йдеться про відправку західних військ на допомогу Україні. Він попередив, що ситуація на полі бою настільки критична, а ставки для Європи настільки високі, що потрібно докласти набагато більше зусиль, щоб відбити російське вторгнення, – пише видання Politico.

"Все, що потрібно": "Ми перебуваємо в критичній точці конфлікту, коли нам потрібно перехопити ініціативу. Ми сповнені рішучості робити все, що потрібно, і так довго, як це буде потрібно", – сказав Макрон після того, як прийняв європейських лідерів у Єлисейському палаці на саміті щодо України.

У пошуках лідерства: Макрон відзначив зростаючі сумніви щодо подальшої підтримки Києва з боку Америки і попередив, що росія "зайняла більш агресивну позицію не лише в Україні, але й проти всіх нас загалом". Він говорив про можливий новий російський наступ і жорстокі атаки, заплановані для того, щоб "шокувати" українців та їхніх союзників.

Месседж кремлю: "Ми переконані, що поразка росії необхідна для безпеки і стабільності Європи", – заявив "войовничий" Макрон. На зустрічі у понеділок були присутні близько 25 європейських лідерів, зокрема Олаф Шольц (Німеччина), Анджей Дуда (Польща), Педро Санчес (Іспанія) та лідери країн Балтії.

Ми можемо зробити це без Вашингтона: "Тепер справа за європейцями – забезпечити перемогу України, незалежно від результатів листопадових виборів у США, тому що ця війна визначає наше майбутнє. На кону Європа", – заявив французький президент.

Солдати в Україні? За словами Макрона, на зустрічі в понеділок не було досягнуто "жодного консенсусу щодо введення військ в Україну" – принаймні, офіційно. Але він наполягав, що "все можливо, якщо це допоможе нам досягти нашої мети" і "нічого не виключено".

Умовні війська: Макрон підтвердив, що лідери домовилися про запуск нових ініціатив, включно з "можливістю підтримати Україну на кордоні з білоруссю невійськовими силами", а також "операції з розмінування".

Реальні війська: Але в малопомітному коментарі Макрон також припустив, що угода про охорону білоруського кордону та розмінування вже може вимагати розгортання частини військ в Україні. "Якщо ці пункти будуть повністю реалізовані, ми не можемо виключити можливість того, що ті сили може знадобитися убезпечити, це тоді виправдовує деякі елементи розгортання бойових військ", – сказав він.

Камінь у город Шольца: "Багато з тих, хто сьогодні каже "ніколи, ніколи", були тими самими людьми, які два роки тому казали "ніколи, ніколи танки, ніколи, ніколи літаки, ніколи, ніколи ракети дальнього радіусу дії, ніколи, ніколи це", – різко заявив Макрон.

На випадок, якщо послання не було сприйняте, Макрон додав: "Я нагадую вам, що два роки тому багато хто за цим столом говорив: "Ми запропонуємо спальні мішки і каски". (Це відсилання до того часу в січні 2022 року, коли Берлін оголосив, що надішле Україні 5 тисяч шоломів, але не зброю).

Макрон також висловив жаль з приводу опозиції Німеччини до "оборонних облігацій ЄС": "Я пам'ятаю світ, де Німеччина і Франція домовилися" працювати пліч-о-пліч, щоб "переконати ощадливих" дозволити ЄС випустити спільні боргові зобов'язання для подолання Covid-кризи", – сказав Макрон.

Інші усвідомили нагальність ситуації: "Я відзначаю, і в цьому полягає краса часу, в якому ми живемо, що Естонія, яка дійсно була однією з ощадливих країн, зробила пропозицію про спільні позики. Я вітаю її і поділяю таку думку", – сказав Макрон, стверджуючи, що війна росії вплинула на весь ЄС і тому виправдовує нову спільну програму облігацій.

Висновок – Франція претендує на лідерство в українському альянсі: За відсутності США, промова Макрона була явно спрямована на заповнення вакууму лідерства, через який підтримка Києва з боку Заходу виглядала млявою.

Слова відповідають діям? Макрон, схоже, прагнув довести, що він підкріпить свою риторику діями. Окрім плану допомогти Україні убезпечити свій кордон з біларусю, Макрон пообіцяв більше допомоги у вигляді боєприпасів і ракет.

Щодо ракет, французький лідер оголосив про створення коаліції країн, які бажають надати більше зброї середньої та великої дальності.

Щодо боєприпасів французький лідер заявив, що готовий приєднатися до чеської ініціативи щодо закупівлі снарядів у постачальників за межами Європи – це значна зміна в позиції Парижа, який донедавна віддавав перевагу покупкам лише у постачальників з ЄС.

Щодо санкцій, Макрон сказав, що деякі фірми з ЄС і Заходу все ще постачають росії частини зброї, прямо чи опосередковано. Він зазначив: "Це призведе до того, що ми накладемо більше санкцій на компанії і країни, які сприяють цьому обходу".

Джерело: Politico