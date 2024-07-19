Макрон заявив, що європейська спільнота посилить боротьбу з так званим "фантомним флотом" рф

Вони перевозять нафту в обхід санкцій ЄС.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив про посилення боротьби європейської спільноти з так званим "фантомним флотом" рф та її кібератаками. На пресконференції після саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії він також пообіцяв збільшення підтримки України.

Про це повідомляє Укрінформ.

Макрон підтримав заклик прем'єр-міністра Великої Британії Кейра Стармера, спрямований на об'єднання європейських країн для посилення дій проти російських суден, що перевозять нафту в обхід санкцій ЄС. Ці судна, які отримали назву "фантомний флот", раніше потрапили під конкретні обмеження в рамках 14-го пакету санкцій Європейського Союзу.

Підтримка України стала однією з основних тем саміту. Глава Франції підтвердив підтримку президента Володимира Зеленського та українського народу, підкресливши важливість України для європейської безпеки. Він зазначив, що підтримка України з боку Європи буде посилюватися.

Крім того, Макрон разом з президенткою Молдови Майєю Санду провів спільне засідання щодо боротьби з маніпуляцією інформацією та іноземним втручанням. Було вирішено поширити механізми Європейського Союзу для боротьби з гібридними загрозами за його межі, створити мережу експертів для визначення спільних стандартів і протоколів для виявлення та реагування на інформаційні маніпуляції та кібератаки.