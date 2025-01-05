Прем'єрка Італії зустрілась з Трампом – NYT

Їх зустріч була неформальною.

4 січня прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні мала зустріч із новообраним президентом США Дональда Трампа.

Їх зустріч була неформальною і відбулась в гольф-клубі у Флориді, повідомляє американська газета The New York Times.

Поїздка відбулась за кілька днів до того, як Мелоні збирається зустрітись із чинним американським президентом Джо Байденом в Римі з офіційним візитом.

Байде має приїхати до Італії та Ватикану 9-12 січня.

Згідно з повідомленнями пулу, Трамп заявив, що вечеряв з Мелоні, яку він назвав "фантастичною жінкою".

Пізніше вони разом з потенційними членами майбутньої адміністрації Трампа, включаючи кандидата на посаду держсекретаря Марка Рубіо і міністра фінансів Скотта Бессента, переглянули фільм.

Видання пише, що раніше Мелоні і Трамп висловлювали взаємну вдячність, і її поїздка є одним із перших візитів іноземного лідера до маєтку новообраного президента у Флориді після його обрання.

"Зустріч посилює надії прихильників Мелоні на те, що консервативний прем'єр-міністр Італії стане союзником Трампа в Європі", - додають журналісти.

Велика частина цієї ролі включала б посередництво в напруженості між іншими європейськими лідерами і Трампом, який погрожував почати торгову війну з ЄС і зменшити американську підтримку деяких країн НАТО та України у її війні з рф.

"Порядок денний зустрічі в суботу ввечері був незрозумілим, але спостерігачі очікували, що обидва лідери обговорять ці питання", - констатувала газета.

Раніше Мелоні назвала Маска "геніальною людиною".