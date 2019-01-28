ПОЛІТИКА НОВИНИПрем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що українській владі необхідно створити довіру до системи, насамперед, з боку інвесторів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прем'єрка Норвегії вказала на недостатність довіри інвесторів до України
Вона зазначила, що попереду Україні потрібно здійснити ще багато реформ
Ерна Солберг. Фото: tyden.cz
"Я думаю, що Україна йде вперед. Я також сподіваюся, що вона буде продовжувати йти вперед, не дивлячись на виборчий рік", - сказала Солберг в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом в понеділок в Осло, пише "Інтерфакс-Україна".
Вона зазначила, що попереду Україні потрібно здійснити ще багато реформ.
"Прем'єр Норвегії додала, що владі України необхідно створити довіру до системи, насамеред, з боку інвесторів", - йдеться у повідомленні.
Глави урядів України та Норвегії підписали заяву щодо посилення українсько-норвезької співпраці у сфері енергетики.
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28 01 2019 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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