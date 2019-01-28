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Прем'єрка Норвегії вказала на недостатність довіри інвесторів до України

Вона зазначила, що попереду Україні потрібно здійснити ще багато реформ
Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг заявила, що українській владі необхідно створити довіру до системи, насамперед, з боку інвесторів.
Прем Ерна Солберг. Фото: tyden.cz

"Я думаю, що Україна йде вперед. Я також сподіваюся, що вона буде продовжувати йти вперед, не дивлячись на виборчий рік", - сказала Солберг в ході спільного брифінгу з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом в понеділок в Осло, пише "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що попереду Україні потрібно здійснити ще багато реформ.

"Прем'єр Норвегії додала, що владі України необхідно створити довіру до системи, насамеред, з боку інвесторів", - йдеться у повідомленні.

Глави урядів України та Норвегії підписали заяву щодо посилення українсько-норвезької співпраці у сфері енергетики.

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28 01 2019 18:20
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