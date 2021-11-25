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Прем’єрка Швеції подала у відставку через кілька годин після затвердження на посаді

Відповідне рішення Андерссон ухвалила після голосування щодо бюджету країни на наступний рік
Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон подала у відставку лише через кілька годин після її затвердження на посаді парламентом країни.
Прем’єрка Швеції подала у відставку через кілька годин після затвердження на посаді Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє The Local.
 
.Відповідне рішення Андерссон ухвалила після голосування щодо бюджету країни на наступний рік
 
Зокрема, партія "Зелених", яка є коаліційним партнером соціал-демократів (партії Андерссон), оголосила, що покидає уряд. Це сталося після того, як шведський парламент проголосував за бюджет, підготовлений опозицією. Співавтором документа є партія "Шведські демократи", що виступає проти імміграції.
 
Зазначається, що Андрессон цієї п’ятниці ще повинна була прийти на аудієнцію до короля Швеції Карла XVI Густава перед тим, як формально почати виконувати свої обов’язки. Проте після рішення партії "Зелених" вона сказала, що подала спікеру парламенту заяву про відставку з посади прем’єр-міністра.
 
Як повідомлялося, у середу, 24 листопада, парламент Швеції затвердив Магдалену Андерссон прем'єр-міністром. Вона стала першою жінкою, яка обійняла посаду глави уряду.
 
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25 11 2021 09:50
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