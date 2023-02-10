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Прем'єр-міністерка Молдови йде у відставку

10 лютого 2023, 13:52
Прем'єр-міністерка Молдови йде у відставку
Фото: ria.ru
Президентка Молдови Майя Санду погодила її рішення.

Прем'єр-міністерка Молдови Наталія Гаврилиця про  своє рішення піти у відставку розповіла під час брифінгу у п'ятницю, 10 лютого, передає NewsMaker.

"Після півтора року перебування на посаді прийшов час оголосити про мою відставку", - сказала Гаврилиця, додавши, що країна входить нову фазу, в основі якої  — безпека.

За словами міністерки, за час керування урядом їм вдалося впоратися із кризою біженців, а також вона розповіла про компенсацію витрат громадян на газ та електрику, початок будівництва нових ЛЕП, залучення нових інвестицій у Молдову, здачу в експлуатації доріг і мостів та інші реформи. 

"Мені випала честь бути прем'єром Молдови. Я вірю в Молдову, в людей цієї країни і в те, що у нас все вийде. Закликаю вас бути згуртованими. Молдова буде країною, якою всі ми пишатимемося", — заявила вона.

Президентка Молдови Майя Санду прийняла її відставку і подякувала за "величезну жертву та зусилля, спрямовані на те, щоб очолити країну під час таких криз".

"Незважаючи на безпрецедентні виклики, країною керували відповідально, з великою обережністю та самовідданою працею. У нас є стабільність, мир та розвиток там, де інші хотіли війни та банкрутства. Дякую, Наталю!", - написала президент.

Лідерка країни зазначила, що вона проведе консультації з парламентськими фракціями і оголосить кандидатуру на посаду прем'єра.

 

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