Політик додав, що австралійські вибори - це справа австралійців.

Глава уряду Австралії Ентоні Альбанезе застеріг мільярдера Ілона Маска від втручання у майбутні вибори в країні.

Про це повідомила медіа-організація Politico.

"У нашій країні діють закони про іноземне втручання, і австралійські вибори - це справа австралійців", - заявив прем’єр міністр.

Видання пише, що Маск вже помітно вплинув на британську політику, підтримавши праву партію Реформи Великобританії, вважаючи, що незабаром може почати фінансувати цю партію.

Мільярдер також підтримав ультраправу Альтернативу для Німеччини на майбутніх дострокових федеральних виборах і розкритикував рішення румунського суду анулювати вибори в країні через ймовірне російське втручання.

"Технологічний мільярдер, який з літа минулого року став одним з найпалкіших прихильників Дональда Трампа і отримав місце в найближчому оточенні обраного президента США, намагається використовувати свій новонабутий політичний вплив по всьому світу", - додає Politico.

Крім того, Маск неодноразово конфліктував з австралійським урядом. У вересні він назвав урядовців "фашистами" за просування законодавства, спрямованого на регулювання дезінформації в соціальних мережах.

Нагадаємо, що вибори в Австралії відбудуться в травні, але точна їх дата ще не встановлена.

Раніше ми писали, що Китай обоговорює продаж американського бізнесу TikTok Ілону Маску.