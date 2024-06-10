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Прем'єр-міністр Бельгії подає у відставку через програні вибори

10 червня 2024, 09:11
Прем'єр-міністр Бельгії подає у відставку через програні вибори
Фото: EPA

Про це пише медіаорганізація Politico.

Де Кроо сказав, що подасть у відставку вранці у понеділок, 10 червня, після того, як його правоцентристська партія "Відкриті фламандські ліберали і демократи" втратила значну частину голосів на національних виборах, які відбулися в неділю, 9 червня.

За даними екзит-полів, "Відкрита партія" набрала 5,7%, що на 2,8 відсоткових пункти менше, ніж у 2019 році.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я буду прем'єр-міністром, який подає у відставку. Із завтрашнього дня я буду прем'єр-міністром, який подає у відставку", - заявив він.

Проте Де Кроо залишиться на посаді тимчасового прем'єр-міністра, поки не буде сформовано новий уряд.

"Я переконаний, що нам якнайшвидше потрібен новий уряд, з повними повноваженнями. Сигнал виборців чіткий", - додав він.

Про намір піти у відставку також заявив президент партії "Відкриті фламандські ліберали і демократи" Том Онгена.

Сьогодні також стало відомо, що Макрон розпустив парламент Франції.

 

вибориБельгія

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