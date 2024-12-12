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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Британії проведе переговори з ЄС щодо оборонної співпраці

12 грудня 2024, 15:38
Прем'єр-міністр Британії проведе переговори з ЄС щодо оборонної співпраці
Сторони намагаються “перезавантажити” відносини.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер у четвер, 12 грудня, прийме запрошення провести переговори про оборонну співпрацю Лондона з ЄС — це буде перша подібна зустріч між британським прем'єром і 27 лідерами країн Євросоюзу після Brexit.

Про це повідомляє FT.

Новий президент Євроради Антоніу Кошта передасть символічне запрошення Стармеру під час зустрічі на Даунінг-стріт.

Зустріч Кошти зі Стармером відбудеться всього через 12 днів після вступу нового глави Євроради на посаду, це свідчить про те, що колишній прем'єр Португалії хоче надати пріоритет відносинам ЄС із Британією.

У четвер вони обговорять запрошення Стармеру відвідати вечерю з лідерами ЄС 3 лютого на неформальній зустрічі в Бельгії, присвяченій питанням безпеки. 

"Прем'єр-міністр прийме запрошення", - сказав один британський чиновник.

Стармер стане першим прем'єром Британії, який зустрінеться з 27-ма лідерами країн ЄС після виходу Лондона з Союзу в 2020 році, хоча він вже відвідував зустрічі ширшого європейського політичного співтовариства, як і його попередники-консерватори Ліз Трасс і Ріші Сунак.

Кошта і Стармер також обговорять дати саміту ЄС-Велика Британія, який має відбутися в першій половині 2025 року і стане центром спроб “перезавантаження” відносин двох сторін після Brexit.

Водночас офіційні особи в Брюсселі підкреслюють, що поки ще занадто рано починати детальні переговори про перезавантаження відносин. 

Очікується, що Кошта проведе неформальну дискусію про політичні події, в тому числі на Близькому Сході, сказав один із чиновників ЄС.

"Варто зазначити, що в нинішньому геополітичному контексті це буде момент, аби зосередитися на тому, що ЄС і Британія мають спільну позицію з багатьох питань, таких як Україна", - зазначив співрозмовник видання.

Зустріч відбудеться на тлі дедалі більшого занепокоєння серед проєвропейського крила керівної в Британії Лейбористської партії щодо рівня амбіцій "перезавантаження" відносин між ЄС та Лондоном, зокрема, щодо покращення торговельних зв'язків та угоди щодо “мобільності” молоді.

Очікується, що Стармер підпише нову угоду про партнерство з ЄС у сфері безпеки на початку нового року. Але він був особливо обережним щодо елементів перезавантаження, пов'язаних із торгівлею та мобільністю. ЄС також обережний у підході до перезавантаження.

Британія вийшла з Євросоюзу на початку 2020 року, уклавши торговельну угоду та угоду про права громадян з обох сторін. Але досі залишається низка розбіжностей щодо імплементації цих угод, а також суперечки навколо торгівлі сільськогосподарською продукцією та прав на риболовлю, серед інших проблемних питань.

Нагадаємо, НАТО розглядає підвищення оборонних витрат до 3% ВВП для посилення протидії росії

оборонаБританіяКір Стармер

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