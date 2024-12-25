Прем'єр-міністр Британії закликав Захід подвоїти підтримку України для протистояння російській агресії

Стармер наголосив, що він "віддає належне" стійкості українського народу та лідерству президента України Володимира Зеленського перед обличчям ракетних і безпілотних атак.

Країнам Заходу необхідно подвоїти свою рішучість у контексті допомоги Україні. Для неї потрібно забезпечити максимально сильну позицію.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє The Guardian.

Стармер наголосив, що він "віддає належне" стійкості українського народу та лідерству президента України Володимира Зеленського перед обличчям ракетних і безпілотних атак кривавої машини російського диктатора владіміра путіна, які тривають навіть на Різдво.

"Вступаючи в Новий рік, ми маємо подвоїти нашу рішучість поставити Україну в максимально сильне становище, щоб покласти край незаконній агресії росії проти українського народу", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер натякнув, що британські війська можуть бути розміщені на заході України для навчання солдатів ЗСУ.

У телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Стармер погодився "з важливістю уточнення" пропозиції щодо навчання українських солдатів для подальшого зміцнення можливостей України на полі бою.