Прем'єр-міністр Франції заявив, що Європа повинна протистояти Трампу

Байру додав, що "без Європи ми нічого не зможемо зробити".

Новий прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру попередив сьогодні, що Франція та Європа в цілому повинні протистояти новообраному президенту США Дональду Трампу та його політиці, інакше вони будуть "розчавлені".

"Сполучені Штати вирішили розпочати надзвичайно домінуючу форму політики через долар, через свою промислову політику, через те, що вони можуть захопити світові інвестиції та світові дослідження. А якщо ми нічого не будемо робити, то наша доля дуже проста — над нами будуть домінувати. Нас розчавлять. Ми будемо маргіналізовані", — сказав Байру журналістам.

Він також вважає, що рішення, як реагувати, лежить виключно на французькому народі й на Європі.

20 січня у Вашингтоні відбудеться церемонія інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа. Він повернеться до Білого дому через чотири роки після завершення свого першого терміну, змінивши на посаді президента Джо Байдена.

Інавгурація Трампа слідуватиме традиціям, які складалися в США протягом століть, але будуть у ній і деякі відмінності.

Як повідомляє "Суспільне", на церемонії будуть присутні чинний президент Джо Байден, віце-президент Камала Гарріс, яка програла вибори Трампу, а також президенти Барак Обама та Джордж Буш-молодший.

Окрім того, церемонію відвідають бізнесмени Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, а також Шоу Зі Чу, генеральний директор платформи TikTok.