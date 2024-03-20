Прем'єр-міністр Індії Моді поговорив з путіним і Зеленським напередодні мирного саміту

Зеленського запевнив у мирних ініціативах, а путіна – у "стратегічному партнерстві".

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що 20 березня поговорив телефоном з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Владіміром путіним. Розмова відбулася незадовго до запланованого візиту до Індії глави МЗС України Дмитра Кулеби, а також на тлі підготовки до мирного саміту у Швейцарії щодо реалізації української формули миру. Це буде перший візит українського високопосадовця до Індії з часу повномастшабного вторгнення росії два роки тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

В офісі Моді зазначили, що прем’єр запевнив Зеленського, що Індія "продовжуватиме робити все, що в її силах, для підтримки мирного вирішення", заявивши про свою позицію щодо врегулювання війни між росією та Україною «шляхом діалогу та дипломатії». путіну Моді заявив у розмові про "зміцнення особливого і привілейованого стратегічного партнерства між Індією і росією".

Також Індія має намір продовжити надавати гуманітарну допомогу Україні, яка відбиває широкомасштабну військову агресію з боку рф. Нью-Делі також підтримує усі мирні зусилля задля припинення війни.

Глава індійського уряду розповів, що провів переговори із президентом України Володимиром Зеленським стосовно посилення партнерства між країнами, і розмова була "хороша".

"Мав хорошу розмову з президентом Зеленським щодо зміцнення індійсько-українського партнерства", - розповів Моді.

Також він зазначив, що під час розмови висловив "незмінну підтримку Індією всіх зусиль, спрямованих на досягнення миру та якнайшвидше припинення триваючого конфлікту".

Нагадаємо, нещодавно Індія заявила, що викрила велику мережу торгівлі людьми, яка заманювала молодих чоловіків до росії обіцяючи роботу, щоб потім змусити їх воювати на боці рф у війні проти України.