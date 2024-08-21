Прем’єр-міністр Індії в Києві "поділиться перспективами" щодо закінчення війни з росією

Моді сподівається на на швидке відновлення миру.

Індійський прем’єр Нарендрі Моді під час свого візиту в Україну планує обговорити можливість мирного закінчення широкомасштабної війни між москвою і Києвом.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Напередодні візиту до Польщі, після якого прибуде до України, індійський прем'єр заявив про намір в ході візиту до Києва "поділиться перспективами" щодо мирного вирішення конфлікту.

Крім того, глава уряду Індії розповів, що в українській столиці намагатиметься зміцнити двосторонню співпрацю між країнами.

Говорячи щодо мирних ініціатив, Моді зазначив, що "як друг і партнер ми сподіваємося на швидке відновлення миру та стабільності в регіоні".

Ми також повідомляли, що Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і путіним.