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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Іспанії підтримує вступ України до ЄС

05 жовтня 2023, 13:15
Прем'єр-міністр Іспанії підтримує вступ України до ЄС
Фото: з вільних джерел
Глава іспанського уряду після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти заявив, що Іспанія виступає за розширення Євросоюзу з 28 до 35 членів.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес зустрінуться у Гранаді. Іспанець запевнить, що його країна підтримає вступ України до ЄС.

Про це повідомляє  El Pais.

Глава іспанського уряду після прибуття на саміт Європейської політичної спільноти заявив, що Іспанія виступає за розширення Євросоюзу з 28 до 35 членів.

Санчес сьогодні, 5 жовтня, проведе особисту зустріч з президентом Володимиром Зеленським перед офіційним початком саміту. Очікується, що під час зустрічі Санчес передасть українському лідеру сигнал про підтримку Україну як у війні з росією, так і щодо членства в ЄС.

Сьогодні стало відомо, що український президент Володимир Зеленський прибув до іспанської Гранади. Він візьме участь у саміті Європейської політичної спільноти.

Як зазначив глава держави, у рамках саміту відбудуться важливі двосторонні зустрічі. Також Зеленський планує обговорити з партнерами посилення протиповітряної оборони України.

ЄСІспаніяпідтримка України

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