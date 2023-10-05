Зеленський приїхав до Іспанії на саміт ЄС

Президент анонсував зустрічі та "плідні результати".

Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти, де планує провести низку зустрічей.

Про це глава держави повідомив в Telegram.

"Україна нарівні з іншими націями в нашому спільному європейському домі бере участь заради безпеки й стабільності на континенті. Буде робота в спільних форматах і важливі двосторонні зустрічі", - заявив президент.

Він додав, що ключовими питаннями напередодні зими буде посилення протиповітряної оборони. Зокрема Зеленський зазначив, що для цього вже є основа для нових домовленостей із партнерами.

"Готуємося їх підтвердити та реалізувати", - зазначив він.

Окрему увагу приділять Чорноморському регіону та роботі щодо глобальної продовольчої безпеки й захисту свободи мореплавства.

"Цей день має бути плідним для України та всієї Європи", - висловив сподівання президент.

Як зазначає Reuters, очікується, що європейські лідери, які зберуться в Гранаді, запевнять Зеленського в довгостроковій підтримці. Водночас в офіційному порядку денному саміту такі теми, як транспорт, енергетика та штучний інтелект.