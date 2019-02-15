Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Прем'єр-міністр Іспанії призначив позачергові вибори парламенту

Конгрес не зміг прийняти урядовий проект бюджету
В Іспанії на 28 квітня призначили позачергові парламентські вибори. Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після того, як парламент не підтримав урядовий проект бюджету на 2019 рік.
Прем Фото: congreso.es

Санчес назвав дату позачергових виборів у п'ятницю вранці на прес-конференції після засідання кабінету міністрів. Він перелічив досягнення свого уряду за останні 8,5 місяця, включно зі створенням робочих місць і екологічними та соціальними ініціативами, повідомляє El Pais.

Раніше депутати Конгресу відхилили проект бюджету уряду на 2019 рік. Уряд намагався здобути підтримку політсил, проте наразився на спротив каталонських сепаратистських партій, консервативної і правоцентристської партій.

"Цей бюджет був добрим для іспанців і для всіх без винятку територій у нашій країні", - заявив Санчес у п'ятницю.

Нагадаємо, десятки тисяч людей у неділю вийшли в центр Мадрида на заклик правоцентристських партій, які виступають проти "політики діалогу" прем'єр-міністра Педро Санчеса з урядом Каталонії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 02 2019 16:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

Зима завжди приходить. Політика та економіка у "Грі престолів"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.