Прем'єр-міністр Іспанії призначив позачергові вибори парламенту

В Іспанії на 28 квітня призначили позачергові парламентські вибори. Таке рішення ухвалив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес після того, як парламент не підтримав урядовий проект бюджету на 2019 рік.

Санчес назвав дату позачергових виборів у п'ятницю вранці на прес-конференції після засідання кабінету міністрів. Він перелічив досягнення свого уряду за останні 8,5 місяця, включно зі створенням робочих місць і екологічними та соціальними ініціативами, повідомляє El Pais.

Раніше депутати Конгресу відхилили проект бюджету уряду на 2019 рік. Уряд намагався здобути підтримку політсил, проте наразився на спротив каталонських сепаратистських партій, консервативної і правоцентристської партій.

"Цей бюджет був добрим для іспанців і для всіх без винятку територій у нашій країні", - заявив Санчес у п'ятницю.

Нагадаємо, десятки тисяч людей у неділю вийшли в центр Мадрида на заклик правоцентристських партій, які виступають проти "політики діалогу" прем'єр-міністра Педро Санчеса з урядом Каталонії.