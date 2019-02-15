Прем'єр-міністр Іспанії призначив позачергові вибори парламенту
Санчес назвав дату позачергових виборів у п'ятницю вранці на прес-конференції після засідання кабінету міністрів. Він перелічив досягнення свого уряду за останні 8,5 місяця, включно зі створенням робочих місць і екологічними та соціальними ініціативами, повідомляє El Pais.
Раніше депутати Конгресу відхилили проект бюджету уряду на 2019 рік. Уряд намагався здобути підтримку політсил, проте наразився на спротив каталонських сепаратистських партій, консервативної і правоцентристської партій.
"Цей бюджет був добрим для іспанців і для всіх без винятку територій у нашій країні", - заявив Санчес у п'ятницю.
Нагадаємо, десятки тисяч людей у неділю вийшли в центр Мадрида на заклик правоцентристських партій, які виступають проти "політики діалогу" прем'єр-міністра Педро Санчеса з урядом Каталонії.
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