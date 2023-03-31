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ПОЛІТИКА

Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським

31 березня 2023, 15:42
Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що закликав Сі Цзіньпіна поговорити із Зеленським
Фото: congreso.es
Педро Санчес закликає Сі поговорити з президентом Зеленським.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив стурбованість з приводу вторгнення росії в Україну під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном та закликав його до переговорів із Києвом.

Про це повідомляє Reuters.

Санчес заявив на прес-конференції в Пекіні, що він сказав Сі, що Іспанія підтримує формулу світу, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським у листопаді, яка включає вимоги відновити на території України статус-кво до окупації Криму росією у 2014 році.

"Я передав нашу стурбованість з приводу незаконного вторгнення в Україну", - сказав Санчес, додавши, що він "закликає Сі поговорити з президентом Зеленським", щоб дізнатися з перших рук про мирний план Києва.

За його словами, "це план, який закладає основи міцного миру в Україні та повністю відповідає статуту ООН та її принципам, які були порушені Путіним його вторгненням".

Санчес відмовився говорити те, що Сі сказав йому з цього приводу.

Минулого місяця Пекін висунув власний "мирний план" із 12 пунктів та закликав до заморожування ситуації на фронті.

Іспанія, член НАТО, чия зовнішня політика тісно пов'язана зі Сполученими Штатами, є вірним союзником України і в липні візьме на себе головування в Раді Європейського Союзу.

Раніше повідомлялось, що ЄС прагне посилити виконання санкцій проти росії новим проєктом.

ІспаніяКитайвійназеленськийСанчес

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