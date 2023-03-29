Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС прагне посилити виконання санкцій проти росії новим проєктом – Bloomberg

29 березня 2023, 18:22
ЄС прагне посилити виконання санкцій проти росії новим проєктом – Bloomberg
Неназвані представники ЄС кажуть, що блок хоче створити новий орган для координації нагляду за санкціями проти рф.

Євросоюз за допомогою нового проєкту має намір виявити прогалини у санкціях проти росії та покращити координацію між державами для виконання обмежень.

Про це Bloomberg розповіли чиновники Європейського Союзу.

Неназвані представники ЄС кажуть, що блок хоче створити новий орган для координації нагляду за санкціями проти росії. У такому проєкті братимуть участь дев'ять держав, а саме: Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія.

Чиновники уточнили, що новий проєкт планують реалізувати упродовж двох років. Група складатиме перелік органів, відповідальних за заморожування активів, обмінюватиметься передовим досвідом та вдосконалюватиме його застосування. Єврокомісія надасть експертів з фінансових послуг та покриє частину видатків.

За інформацією видання, проєкт є частиною інструменту технічної підтримки, запущеного Комісією для підтримки держав-членів у реалізації ключових реформ та політичних ініціатив у різних галузях.

Офіційні особи зазначили, що інтерес до нової ініціативи виявила велика група держав-членів, хоча лише дев'ять національних урядів вирішили взяти активну участь, а результати будуть використані у поточній роботі проти обходу санкцій ЄС в цілому.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти двох російських компаній, пов'язаних з авіацією.

санкціїЄС

Останні матеріали

США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Політика
США намагаються консолідувати демократії для протидії авторитарним режимам. Але агресія Пекіна зростає – Politico
Переклад iPress – 29 березня 2023, 15:16
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Політика
Український наступ може бути жахливо кривавим. Але він може стати початком кінця війни – Мік Раян
Переклад iPress – 29 березня 2023, 11:58
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Економіка росії починає руйнуватися. Наступного року грошей не буде – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 березня 2023, 09:45
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Стратегічний вибір путіна звузився. Наближається час телефонувати Сі? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 28 березня 2023, 16:03
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Політика
Чи втратили США контроль над шпигунами? Парад персон нон-грата продовжується – Тім Вайнер
Переклад iPress – 28 березня 2023, 12:48
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
російські сліди в підриві Північних потоків. Хтось свідомо дає неправдиві свідчення – t-online
Переклад iPress – 28 березня 2023, 09:41
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Політика
6 аргументів на користь оборони Бахмута. Зброя, яку надає Захід, змушує ЗСУ вести жорстоку, а не розумну війну – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2023, 16:17
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Політика
Майбутні українські наступи. Головне – визначити час – Мік Раян
Переклад iPress – 27 березня 2023, 13:18
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється