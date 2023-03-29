ЄС прагне посилити виконання санкцій проти росії новим проєктом – Bloomberg

Неназвані представники ЄС кажуть, що блок хоче створити новий орган для координації нагляду за санкціями проти рф.

Євросоюз за допомогою нового проєкту має намір виявити прогалини у санкціях проти росії та покращити координацію між державами для виконання обмежень.

Про це Bloomberg розповіли чиновники Європейського Союзу.

Неназвані представники ЄС кажуть, що блок хоче створити новий орган для координації нагляду за санкціями проти росії. У такому проєкті братимуть участь дев'ять держав, а саме: Чехія, Кіпр, Данія, Угорщина, Литва, Мальта, Румунія, Словенія та Іспанія.

Чиновники уточнили, що новий проєкт планують реалізувати упродовж двох років. Група складатиме перелік органів, відповідальних за заморожування активів, обмінюватиметься передовим досвідом та вдосконалюватиме його застосування. Єврокомісія надасть експертів з фінансових послуг та покриє частину видатків.

За інформацією видання, проєкт є частиною інструменту технічної підтримки, запущеного Комісією для підтримки держав-членів у реалізації ключових реформ та політичних ініціатив у різних галузях.

Офіційні особи зазначили, що інтерес до нової ініціативи виявила велика група держав-членів, хоча лише дев'ять національних урядів вирішили взяти активну участь, а результати будуть використані у поточній роботі проти обходу санкцій ЄС в цілому.

Нагадаємо, США запровадили санкції проти двох російських компаній, пов'язаних з авіацією.