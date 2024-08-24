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Прем'єр-міністр Великої Британії звернувся до українців у День Незалежності: пообіцяв підтримку

24 серпня 2024, 11:23
Прем'єр-міністр Великої Британії звернувся до українців у День Незалежності: пообіцяв підтримку
"За Україною стоїть не лише британський уряд – це всі ми", наголосив Стармер.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер привітав українців із Днем Незалежності України.

Про це повідомляє The Independence.

Прем’єр сказав українцям, що Велика Британія підтримуватиме їх "сьогодні і завжди".
 
"Моє послання до всіх українців, чи то на лінії фронту, чи тут, у вашій другій домівці у Великій Британії, є абсолютно чітким: ми з вами – сьогодні і завжди. Це те, що я сказав Президенту Зеленському, коли він сидів за столом Кабінету Міністрів, де я, від імені британського народу, наголосив, що за Україною стоїть не лише британський уряд – це всі ми. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно. Слава Україні!", – йдеться у заяві.
 
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України. Своє відеозвернення він записав на Сумщині, неподалік місця, де росія почала наступ на нашу країну.
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