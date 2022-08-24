ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Apple 7 вересня презентує нову лінійку смартфонів iPhone 14, смарт-годинник Apple Watch Series 8, а також оголосить дату релізу iOS 16 та інших прошивок.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Презентація нових пристроїв від Apple запланована на 7 вересня
Фото: з вільного доступу
Як пише The Verge, компанія надіслала журналістам офіційного листа із запрошенням на презентацію.
Вона пройде в Театрі Стіва Джобса, у кампусі Apple Park. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Стандартний iPhone 14 буде схожим на попередню модель, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової версії iPhone і додасть модель із 6,7 дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.
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