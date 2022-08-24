Презентація нових пристроїв від Apple запланована на 7 вересня

Компанія Apple 7 вересня презентує нову лінійку смартфонів iPhone 14, смарт-годинник Apple Watch Series 8, а також оголосить дату релізу iOS 16 та інших прошивок.

Фото: з вільного доступу

Як пише The Verge, компанія надіслала журналістам офіційного листа із запрошенням на презентацію. Вона пройде в Театрі Стіва Джобса, у кампусі Apple Park. Захід розпочнеться о 20:00 за київським часом. Стандартний iPhone 14 буде схожим на попередню модель , хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової версії iPhone і додасть модель із 6,7 дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію