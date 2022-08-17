НОВИНИКомпанія Apple може провести презентацію лінійки iPhone 14 вже 7 вересня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На початку осені Apple презентує новий iPhone 14, - Bloomberg
Стандартний iPhone 14 буде схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном
Фото: з вільного доступу
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що нові iPhone ознаменуватимуть початок осіннього сезону продуктів компанії, який також включатиме кілька нових комп’ютерів Mac, недорогих і високоякісних iPad і три моделі Apple Watch.
При цьому додається, що продажі смартфонів почали падати, оскільки споживачі справляються з інфляцією та хиткою економікою.
Але Apple зазначила, що iPhone добре продавалися в минулому кварталі. Компанія повідомила постачальникам, що не передбачає падіння попиту.
Компанія збирається транслювати захід онлайн, а не проводити особисті зустрічі, продовжуючи підхід, прийнятий на початку пандемії.
Як виглядатимуть нові iPhone 14
Зазначається, що стандартний iPhone 14 буде схожим на iPhone 13, хоча компанія відмовиться від 5,4-дюймової "міні" версії та додасть модель із 6,7-дюймовим екраном. Це стане першим випадком, коли Apple випустить iPhone не Pro з дисплеєм такого розміру.
Компанія планує більші зміни для лінійки iPhone 14 Pro. Apple замінить виріз передньої камери отвором у формі таблетки для датчиків Face ID та область розміром з дірокол для камери. Це дасть користувачам трохи більше простору на екрані. Компанія також додасть швидший чіп в iPhone 14 Pro. Тим часом Apple збереже чіп A15 з iPhone 13 у звичайних моделях iPhone 14.
Найзначніші зміни в iPhone 14 Pro стосуються системи камери, яка буде здаватися споживачам трохи більшою. Моделі Pro отримають 48-мегапіксельну ширококутну камеру разом із 12-мегапіксельною надширококутною та телефото сенсорами. Apple також планує покращити запис відео та час автономної роботи.
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