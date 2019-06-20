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Президент анонсував позбавлення СБУ функцій розслідувати економічні злочини

"Як тільки буде сформована нова Рада, ми запропонуємо невідкладно позбавити СБУ невластивих їй функцій"
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що виступає за позбавлення Служби безпеки України невластивих їй функцій розслідувати економічні злочини. Також президент заявив про підтримку створення Служби фінансових розслідувань замість податкової міліції.
Президент анонсував позбавлення СБУ функцій розслідувати економічні злочини Фото:FinPost

"Як тільки буде сформована нова Рада, ми запропонуємо невідкладно позбавити СБУ невластивих їй функцій. СБУ повинна боротись з диверсантами, а не займатися бізнесом. Я також підтримую демілітаризацію податкової служби та створення Державної служби з фінансових розслідувань", - заявив Зеленський, повідомляє "Громадське".

Він також повідомив про необхідність державі позбутися непрофільних активів та проведення масштабної приватизації.

Нагадаємо, що Зеленський реорганізував Адміністрацію у Офіс і скоротив штат.

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20 06 2019 15:58
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