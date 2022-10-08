Президент Байден схвалив рішення про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

Байден зазначив, що, починаючи війну в Україні, росія сподівалася на ослаблення НАТО

Президент США Джо Байден підписав документи, які ратифікують з боку Вашингтона вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Урочисту церемонію підписання транслював сайт Білого дому.

"Цей крок зробить Європу й увесь світ безпечнішими. Разом із нашими союзниками ми самі сформуємо те майбутнє, яке хочемо побачити", - заявив президент США.

Байден зазначив, що, починаючи війну в Україні, росія сподівалася на ослаблення НАТО.

"Вони хотіли побачити "фінляндизацію" НАТО, а натомість отримали НАТО у Фінляндії", - сказав він.

Для повної ратифікації членства цих країн необхідно, щоб усі країни - члени Північноатлантичного альянсу схвалили відповідні документи на національному рівні.

Як повідомляв iPress, минулого тижня Сенат Конгресу США проголосував за ратифікацію членства в НАТО Фінляндії та Швеції, за проголосували 95 осіб, одна - проти. І демократи, і республіканці рішуче підтримали цей крок.