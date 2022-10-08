Президент Байден схвалив рішення про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО
Президент США Джо Байден підписав документи, які ратифікують з боку Вашингтона вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.
Урочисту церемонію підписання транслював сайт Білого дому.
"Цей крок зробить Європу й увесь світ безпечнішими. Разом із нашими союзниками ми самі сформуємо те майбутнє, яке хочемо побачити", - заявив президент США.
Байден зазначив, що, починаючи війну в Україні, росія сподівалася на ослаблення НАТО.
"Вони хотіли побачити "фінляндизацію" НАТО, а натомість отримали НАТО у Фінляндії", - сказав він.
Для повної ратифікації членства цих країн необхідно, щоб усі країни - члени Північноатлантичного альянсу схвалили відповідні документи на національному рівні.
Як повідомляв iPress, минулого тижня Сенат Конгресу США проголосував за ратифікацію членства в НАТО Фінляндії та Швеції, за проголосували 95 осіб, одна - проти. І демократи, і республіканці рішуче підтримали цей крок.
Додати коментар
- ВІДЕО Україна отримала першу партію турецьких БТР
- ВІДЕО В Україні затримана диверсійна група, яка планувала вбити Резнікова і Буданова - СБУ
- ВІДЕО Розхитували ситуацію в Україні. СБУ ліквідувала величезну "ботоферму" однієї з партій
- Матеуш Моравєцкий: Історичні виклики та хибні шляхи для Європи на роздоріжжі
- The Hill: Путін не справляється з власноруч створеною катастрофою в Україні, і США повинні бути напоготов