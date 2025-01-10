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ПОЛІТИКА

Президент Байден виступить із промовою про зміцнення позицій США у світі

10 січня 2025, 14:15
Президент Байден виступить із промовою про зміцнення позицій США у світі
Промова буде виголошена в Державному департаменті у Вашингтоні, округ Колумбія.

Президент Байден виступить у понеділок, 13 січня, з промовою про свою зовнішньополітичну спадщину, повідомив високопоставлений представник адміністрації. Чиновник додав, що промова буде зосереджена на роботі його адміністрації щодо зміцнення позицій Америки в усьому світі.

Про це пише The Hill.

Очікується, що Байден обговорить становище Америки на світовій арені, коли він вперше вступив на посаду в 2021 році, і стверджуватиме, що за чотири роки, що минули з того часу, США зайняли сильнішу позицію. Він також зазначить, що міжнародні альянси та партнерства є найміцнішими за часів його адміністрації.

Цей урядовець також зазначив, що Байден стверджуватиме, що Америка, на відміну від своїх супротивників є лідером у світі, і що він передає новій адміністрації Трампа сильніші позиції, ніж ті, що він отримав від обраного президента Трампа.

За словами чиновника, президент говоритиме про союзи НАТО, підтримку України, індо-тихоокеанське партнерство для протистояння Китаю, підтримку Ізраїлю та хаотичне виведення військ з Афганістану.

Він також обговорить об'єднання Японії й Південної Кореї, перемогу над атаками хуситів у Червоному морі, відновлення Паризьких угод, зміцнення ланцюгів поставок і стимулювання розвитку штучного інтелекту в усьому світі, додав чиновник.

Раніше повідомлялось, що американський лідер Джо Байден шкодує, що знявся з виборів президента США. Він вважає, що продовживши участь в перегонах міг би перемогти обраного президента Дональда Трампа.

СШАДжо Байденпромова

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