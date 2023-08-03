Президент Бразилії заявив, що ні путін, ні Зеленський не готові до миру

Лула намагався сформувати групу “нейтральних країн” для початку мирних переговорів.

Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що його країна працює заради досягнення миру в Україні, але ні український президент Володимир Зеленський, ні глава кремля владімір путін не готові говорити про мир.

Про це повідомляє Reuters.

"Ні путін, ні Зеленський не готові", - сказав Лула, додавши, що мирні пропозиції, які він шукає разом з іншими країнами, будуть готові, коли Україна та росія захочуть вести переговори.

"Роль Бразилії полягає в тому, щоб разом з іншими країнами спробувати виробити мирну пропозицію тоді, коли обидві країни цього захочуть", - сказав він.

Лула намагався сформувати групу “нейтральних країн” для початку мирних переговорів. Його критикували за заяву про те, що Україна і росія несуть однакову відповідальність за війну.

Лула, який вступив на посаду минулого року на третій термін, розкритикував західні держави, які підтримують Україну, і постійних членів Ради Безпеки ООН за те, що вони не зупинили війну.

"Рада Безпеки ООН не працює. Сполучені Штати вторглися в Ірак, Франція та Англія вторглися в Лівію, тепер росія. І всі мають право вето", - заявив він.

Лула сказав, що група розвинених економік G7 не повинна більше існувати з моменту створення G20, яка об'єднує провідні держави та країни з економікою, що розвивається.

"Я сподіваюся, що люди раз і назавжди зрозуміють, що обговорення політики в G7 застаріло. Після G20 не повинно навіть бути G7", - вважає він.

Лула зазначив, що група країн з економікою, що розвивається, БРІКС повинна приймати нових членів, "якщо вони відповідають вимогам".

Його країна стала головним противником розширення БРІКС, але бразильський президент зазначив, що це може змінитися, щоб зробити блок із п'яти країн сильнішим.

"Я думаю, що надзвичайно важливо, щоб Саудівська Аравія приєдналася до БРІКС, щоб Об'єднані Арабські Емірати приєдналися, якщо вони цього захочуть. Аргентина також", - заявив він.

Лула сказав, що Новий банк розвитку, створений БРІКС, повинен бути більш щедрим, ніж Міжнародний валютний фонд.

Раніше повідомлялось, що Індія і Бразилія виступили проти пропозиції Китаю розширити групу БРІКС за рахунок включення до її складу інших країн, що розвиваються. Так Пекін хоче посилити свій політичний вплив у протистоянні зі США.