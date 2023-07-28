Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Намагання Китаю розширити членство в БРІКС слабшає – Bloomberg

28 липня 2023, 18:22
Намагання Китаю розширити членство в БРІКС слабшає – Bloomberg
Фото: irontimes.com

Індія і Бразилія виступили проти пропозиції Китаю розширити групу БРІКС за рахунок включення до її складу інших країн, що розвиваються. Так Пекін хоче посилити свій політичний вплив у протистоянні зі США.

Про це повідомляє Bloomberg.

Відзначається, що в межах майбутнього саміту БРІКС країни-учасники планують обговорити питання розширення групи за рахунок Індонезії і Саудівської Аравії. Саме Китай наполягає на включенні нових країн в організацію. Потенційних кандидатів - десятки.

За словами джерел, Бразилія хоче уникнути розширення частково, щоб не злити США і ЄС, які побоюються перетворення БРІКС в антизахідну коаліцію. Вони кажуть, що Бразилія "тихо працює", щоб уникнути прямого протистояння всередині БРІКС і чинить опір тиску з боку Китаю, який прагне перетворити групу на антагоніста G7. 

А ось Індія хоче розробити чіткі правила, які дозволять іншим країнам наблизитися до групи, не вступаючи в неї формально. Тобто в статусі "спостерігача". Індійські джерела стверджують, що в питанні можливого розширення БРІКС Індія хоче орієнтуватися на демократичні країни, що розвиваються, такі як Аргентина і Нігерія. Тому кандидатура династичної автократії в особі Саудівської Аравії індусам не подобається.

У свою чергу Південна Африка підтримує обговорення різних варіантів членства нових країн і поки не виступає категорично проти розширення. Росія також не має твердої позиції щодо розширення БРІКС.

"В цілому це підтримка розширення БРІКС, але без особливого ентузіазму. Це слідування прикладу інших. Ми не будемо блокувати будь-яке рішення", – заявив глава Ради із зовнішньої і оборонної політики рф Федір Лук'янов.

Як пояснили в китайському МЗС, питання розширення БРІКС в будь-якому випадку вимагатиме консенсусу, тобто згоди всіх країн-учасниць - Бразилії, росії, Індії, Китаю і Південної Африки.

КитайБРІКС

Останні матеріали

Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Політика
Війна, яка не виправдала очікувань. Захід має зробити висновки щодо якості своєї аналітики – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2023, 16:46
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Політика
Як слід висвітлювати війну. росіяни бачать прогрес України там, де не бачать західні аналітики – Майкл Вайс та Джеймс Раштон
Переклад iPress – 28 липня 2023, 13:26
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Cуспільство
Про успіхи українських сил на південному напрямку. Залишки гарнізону Старомайорського здалися, а інші відійшли у засвіти – Том Купер
Переклад iPress – 28 липня 2023, 00:03
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Політика
НЛО та інопланетяни дісталися Конгресу США. Ексрозвідник дав свідчення, що Штати володіють інопланетними кораблями – The Guardian
Переклад iPress – 27 липня 2023, 15:12
Світ повинен примусити путіна знову підписати
Політика
Світ повинен примусити путіна знову підписати "зернову угоду". Якщо ні – надати Україні зброю та конвої – The Economist
Переклад iPress – 27 липня 2023, 12:48
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Cуспільство
росіяни просуваються на Куп'янському напрямку, але несуть великі втрати. Підстав для паніки немає, ситуація стабілізувалася – Том Купер
Переклад iPress – 26 липня 2023, 23:16
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Технології
Javelin для бідної людини. Війна перетворила Україну на суперлабораторію інновацій у сфері виробництва безпілотників – Washington Post
Переклад iPress – 26 липня 2023, 16:09
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Технології
Конвої НАТО можуть захистити український врожай зернових від путіна. Як це влаштувати – знає екскомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс – Bloomberg
Переклад iPress – 26 липня 2023, 12:50
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється