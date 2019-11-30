Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Президент Бразилії звинуватив Леонардо ді Капріо в підпалі амазонських лісів

Ніяких доказів Болсонару не надав
Президент Бразилії Жаїр Болсонару протягом одного дня двічі звинуватив голлівудського актора Леонардо ді Капріо в тому, що він нібито сприяв лісовим пожежам в Амазонії.
Президент Бразилії звинуватив Леонардо ді Капріо в підпалі амазонських лісів Леонардо ДіКапріо Фото: tsn.ua

Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian, передає LB.ua.

Спочатку Болсонару заявив про провину актора в пожежах під час прямої трансляції в Facebook.

"Леонардо ді Капріо, чорт забирай, ти докладаєш руку в підпалі Амазонії", - сказав він, звинувативши актора в участі в міжнародній "кампанії проти Бразилії".

Через день він сказав в інтерв'ю журналістам: "Цей Леонардо ді Капріо - крутий козак, так? Дає гроші, щоб Амазонію підпалювали".

Обидва рази Болсонару не надав ніяких доказів того, що голлівудський актор сприяв лісовим пожежам в Бразилії.

Нагадаємо, що вранці, 19 листопада, в Шевченківському районі столиці на вулиці Жилянській, 107 сталася пожежа в адміністративній будівлі, яку використовували як хостел.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 11 2019 13:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.