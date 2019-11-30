Президент Бразилії звинуватив Леонардо ді Капріо в підпалі амазонських лісів
Про це повідомляє Громадське з посиланням на The Guardian, передає LB.ua.
Спочатку Болсонару заявив про провину актора в пожежах під час прямої трансляції в Facebook.
"Леонардо ді Капріо, чорт забирай, ти докладаєш руку в підпалі Амазонії", - сказав він, звинувативши актора в участі в міжнародній "кампанії проти Бразилії".
Через день він сказав в інтерв'ю журналістам: "Цей Леонардо ді Капріо - крутий козак, так? Дає гроші, щоб Амазонію підпалювали".
Обидва рази Болсонару не надав ніяких доказів того, що голлівудський актор сприяв лісовим пожежам в Бразилії.
Нагадаємо, що вранці, 19 листопада, в Шевченківському районі столиці на вулиці Жилянській, 107 сталася пожежа в адміністративній будівлі, яку використовували як хостел.
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