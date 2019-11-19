Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У центрі Києва згорів хостел

У результаті займання ніхто не постраждав
Сьогодні вранці, 19 листопада, в Шевченківському районі столиці на вулиці Жилянській, 107 сталася пожежа в адміністративній будівлі, яку використовували як хостел
У центрі Києва згорів хостел Фото:ДСНС

Пожежа виникла на другому поверсі будівлі на площі 100 квадратних метрів. У результаті ніхто не постраждав, передає LB.ua.

"По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що загоряння сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі на площі 100 кв. м. О 8:41 пожежу було локалізовано, а вже о 8:55 ліквідовано. У результаті займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю 2-го поверху будівлі", - сказано в повідомленні.

Причину виникнення пожежі ще встановлюють.

Нагадаємо, що у штатах Новий Південний Уельс та Квінсленд на сході Австралії другий день тривають масштабні лісові пожежі. Вони поширилися на близько 1000 кілометрів прибережної смуги, змусивши владу штатів оголосити надзвичайний стан.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 11 2019 13:40
ТЕГИ: пожежа
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

Сергій Притула: "Хотілося б більше ясності у тому, які кроки робить гарант Конституції"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.