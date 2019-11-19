У центрі Києва згорів хостел
Пожежа виникла на другому поверсі будівлі на площі 100 квадратних метрів. У результаті ніхто не постраждав, передає LB.ua.
"По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів встановлено, що загоряння сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі на площі 100 кв. м. О 8:41 пожежу було локалізовано, а вже о 8:55 ліквідовано. У результаті займання пошкоджено меблі, особисті речі, закопчено стіни та стелю 2-го поверху будівлі", - сказано в повідомленні.
Причину виникнення пожежі ще встановлюють.
Нагадаємо, що у штатах Новий Південний Уельс та Квінсленд на сході Австралії другий день тривають масштабні лісові пожежі. Вони поширилися на близько 1000 кілометрів прибережної смуги, змусивши владу штатів оголосити надзвичайний стан.
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