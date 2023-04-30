Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Чехії хоче знайти шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну

30 квітня 2023, 17:20
Президент Чехії хоче знайти шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну
За його словами, Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів, які необхідні країні для початку контрнаступу проти росії та відновлення контролю над своєю територією.

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхів збільшення постачання боєприпасів в Україну.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Чеські новини".

"Із зустрічей, які я провів в Україні - а їх було багато, як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону, - стало зрозуміло, що найбільше для успішної оборони Україні сьогодні потрібні боєприпаси", - сказав Павел після прибуття на військовий аеропорт у празькому місті Кбели.

За його словами, Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів, які необхідні країні для початку контрнаступу проти росії та відновлення контролю над своєю територією.

"Звичайно, технології теж у дефіциті, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, а й певною мірою обмежує її здатність вести успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку росія агресивно утримує вже понад рік, то іншого шляху, окрім контрнаступу, дійсно немає", - заявив він.

За його словами, росіяни мають перевагу в артилерійських стволах і ракетних установках, але здебільшого тільки в кількості боєприпасів - вони щодня стріляють у чотири-п'ять разів більше, ніж українці.

Нагадаємо, Чехія, Словаччина та Україна підписали декларацію, де підтвердили готовності підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО і Європейському Союзі.

Чехіяпетр павел

Останні матеріали

Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Cуспільство
Чи можливий успіх без F-16? Які сили і засоби Україна може застосувати в контрнаступі – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 17:14
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Cуспільство
Коли росія зазнає поразки в Україні, вона розпадеться. Адже весь Кавказ повстане заради свободи – Politico
Переклад iPress – 28 квітня 2023, 10:04
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Політика
Екологія як зброя кремля. Спроба протидії і скасування західних санкцій проти росії – Yahоo News
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 17:09
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Cуспільство
Початок кінця битви за Бахмут. Руїни планують захопити до 9 травня – Том Купер
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 15:01
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Бізнес & Фінанси
Вплив санкцій. А що насправді відбувається з російською економікою? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 13:12
Істеричні друзі путіна стверджують, що
LifeStyle
Істеричні друзі путіна стверджують, що "глибинна держава" прибрала Такера Карлсона. І запросили його на роботу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 27 квітня 2023, 10:07
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Бізнес & Фінанси
російське вторгнення знищило гангстерський рай в Україні. Та вплинуло на весь кримінальний світ – The Economist
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 17:01
Політика
"Креативна дипломатія" і ФСБ. Як російська неурядова організація налагоджувала контакти та шпигувала – "Радіо Свобода"
Переклад iPress – 26 квітня 2023, 13:09
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється