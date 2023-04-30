Президент Чехії хоче знайти шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну

За його словами, Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів, які необхідні країні для початку контрнаступу проти росії та відновлення контролю над своєю територією.

Чехія у співпраці з іншими союзниками шукатиме шляхів збільшення постачання боєприпасів в Україну.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел, повідомляє "Чеські новини".

"Із зустрічей, які я провів в Україні - а їх було багато, як на центральному рівні, так і на рівні одного регіону, - стало зрозуміло, що найбільше для успішної оборони Україні сьогодні потрібні боєприпаси", - сказав Павел після прибуття на військовий аеропорт у празькому місті Кбели.

За його словами, Україна відчуває гостру нестачу боєприпасів, які необхідні країні для початку контрнаступу проти росії та відновлення контролю над своєю територією.

"Звичайно, технології теж у дефіциті, але критична нестача боєприпасів не тільки обмежує здатність України ефективно захищатися, а й певною мірою обмежує її здатність вести успішний контрнаступ. І якщо вони хочуть відновити контроль над окупованою територією, яку росія агресивно утримує вже понад рік, то іншого шляху, окрім контрнаступу, дійсно немає", - заявив він.

За його словами, росіяни мають перевагу в артилерійських стволах і ракетних установках, але здебільшого тільки в кількості боєприпасів - вони щодня стріляють у чотири-п'ять разів більше, ніж українці.

Нагадаємо, Чехія, Словаччина та Україна підписали декларацію, де підтвердили готовності підтримувати Київ на шляху до членства в НАТО і Європейському Союзі.