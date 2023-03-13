Президент Чехії Петр Павел планує візит в Україну
Про це Петр Павел сьогодні домовився з Володимиром Зеленським під час телефонної розмови.
Пише ČTK.
Сьогодні час телефонної розмови крім майбутньої зустрічі президенти Павел та Зеленський обговорили підтримку країиною Україну на наступні місяці.
Прес-секретар президента Чехії Маркета Жегакова заявила:
“Вони обговорили можливий візит президента Павла в Україну і домовилися, що він відбудеться в квітні. Темою також була підтримка України Чехією в наступні місяці”.
За словами українського президента, вони також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу, ситуацію на фронті в Україні та потреби безпеки нашої держави, домовилися про подальшу співпрацю країн.
В цей четвер Петр Павел офіційно став президентом Чехії.