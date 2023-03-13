Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Президент Чехії Петр Павел планує візит в Україну

13 березня 2023, 08:04
Президент Чехії Петр Павел планує візит в Україну
В квітні новообраний президент Чехії і екс-голова Військового комітету НАТО Петр Павел відвідає Україну.

Про це Петр Павел сьогодні домовився з Володимиром Зеленським під час телефонної розмови. 

Пише ČTK.

Сьогодні час телефонної розмови крім майбутньої зустрічі президенти Павел та Зеленський обговорили підтримку країиною Україну на наступні місяці. 

Прес-секретар президента Чехії Маркета Жегакова заявила:

Вони обговорили можливий візит президента Павла в Україну і домовилися, що він відбудеться в квітні. Темою також була підтримка України Чехією в наступні місяці”. 

За словами українського президента, вони також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу, ситуацію на фронті в Україні та потреби безпеки нашої держави, домовилися про подальшу співпрацю країн. 

В цей четвер Петр Павел офіційно став президентом Чехії.

Останні матеріали

Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Політика
Розпад росії лякає Захід. У тому числі через його нерозуміння монструозності недоімперії
Переклад iPress – 13 березня 2023, 09:41
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Технології
Мова війни. Чому ми говоримо про кінетичну та некінетичну війну? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 10 березня 2023, 16:34
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Політика
Вчені оживили зомбі-вірус з вічної мерзлоти віком 48 500 років. Як давні хвороби загрожують людству і яка у цьому роль росії – CNN
Переклад iPress – 10 березня 2023, 14:06
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Політика
Чесько-українські паралелі. Схожі навіть у дрібницях
Дмитро Редько – 10 березня 2023, 11:25
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Політика
Нирки кадирова можуть розпалити громадянську війну в Ічкерії. Огляд подій тижня – Hudson Institute
Переклад iPress – 10 березня 2023, 09:03
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Політика
Грузія – новий фронт у гібридній війні росії. путін хоче затягти її до свого клубу авторитарних держав – Bloomberg
Переклад iPress – 09 березня 2023, 16:19
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Політика
9 березня 2023 року: черговий російський авіаудар – Том Купер
Переклад iPress – 09 березня 2023, 12:53
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Політика
Асиметрії війни. росія прагне перемоги через руйнацію, Україна – через розбудову – Мік Раян
Переклад iPress – 09 березня 2023, 10:37
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється