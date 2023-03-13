Президент Чехії Петр Павел планує візит в Україну

В квітні новообраний президент Чехії і екс-голова Військового комітету НАТО Петр Павел відвідає Україну.

Про це Петр Павел сьогодні домовився з Володимиром Зеленським під час телефонної розмови.

Пише ČTK.

Сьогодні час телефонної розмови крім майбутньої зустрічі президенти Павел та Зеленський обговорили підтримку країиною Україну на наступні місяці.

Прес-секретар президента Чехії Маркета Жегакова заявила:

“Вони обговорили можливий візит президента Павла в Україну і домовилися, що він відбудеться в квітні. Темою також була підтримка України Чехією в наступні місяці”.

За словами українського президента, вони також обговорили інтеграцію України до Європейського Союзу, ситуацію на фронті в Україні та потреби безпеки нашої держави, домовилися про подальшу співпрацю країн.

В цей четвер Петр Павел офіційно став президентом Чехії.