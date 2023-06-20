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ПОЛІТИКА

Президент Чехії: путін хоче отруїти Захід війною на виснаження

20 червня 2023, 18:59
Президент Чехії: путін хоче отруїти Захід війною на виснаження
Джерело: chas.news
"Якщо мене щось хвилює, так це наша наполегливість і наша здатність залишатися єдиними".

Президент росії владімір путін покладається на війну на виснаження, щоб втомити й отруїти Захід, щоб залишити Україну напризволяще.

Про це заявив президент Петро Павел на конференції "Наша безпека не є самоочевидною", повідомляє Novinky.cz

"Якщо мене щось хвилює, так це наша наполегливість і наша здатність залишатися єдиними. путін робить ставку на війну на виснаження, якою хоче втомити Захід, отруїти нас, щоб ми залишили Україну напризволяще", - попередив президент на конференції.

За його словами, це логічний розрахунок з боку москви.

"Будь-який конфлікт з часом втрачає свою гостроту і затьмарюється в житті людей повсякденними турботами", - зазначив він.

Водночас він підкреслив, що людям не варто боятися російських погроз.

"Як спільнота демократичних країн ми сильніші з точки зору цінностей, громадянства, але й економічно, мене це не хвилює", — зазначив він.

За словами Павла, також необхідно серйозно ставитися до силових амбіцій Китаю.

"Я вірю, що збройного конфлікту між Заходом і Китаєм найближчим часом не буде. Але це, звичайно, не означає, що ми повинні повторювати помилки бездіяльності та віри в те, що якщо ми закриємо очі, з нами нічого не станеться", – сказав він.

Водночас він закликав політиків не політизувати питання національної безпеки. За його словами, у цьому коаліція та опозиція мають бути єдиними.

Прем'єр-міністр Петро Фіала також попередив у вівторок вранці, що Україна знаходиться під загрозою втрати підтримки та уваги Заходу. За його словами, не схоже, що війна закінчиться найближчим часом.

війнаЧехіяПутінПАВЕЛ

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