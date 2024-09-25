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ПОЛІТИКА

Президент Чехії закликав ООН посилити тиск на росію та підтримати мирні зусилля

25 вересня 2024, 18:22
Президент Чехії закликав ООН посилити тиск на росію та підтримати мирні зусилля
Джерело: chas.news
Павел відзначив, що членство у Радбезі ООН не є карт-бланшем, і ніхто не має права зловживати владою та залякувати інших членів міжнародної спільноти без санкцій.

Президент Чехії Петр Павел під час виступу перед Генасамблеєю ООН у середу закликав держави світу посилити тиск на росію, а ті країни, які ще не приєдналися до мирних зусиль з врегулювання війни – зробити це. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Павел відзначив, що членство у Радбезі ООН не є карт-бланшем, і ніхто не має права зловживати владою та залякувати інших членів міжнародної спільноти без санкцій. 

"Разом ми повинні чинити більше тиску на росію, аби вона закінчила свою несправедливу і жорстоку війну", – сказав Павел.

Мирний саміт у Швейцарії, додав він, чітко підтвердив, що мир в Україні повинен грунтуватись на міжнародному праві та принципах суверенітету і територіальної цілісності. 

"Цинічна природа політики росії та її незацікавленість у серйозних мирних переговорах має глобальні наслідки… Чехія закликає тих, хто ще не підтримав наші спільні зусилля, оцінити можливість підписання спільної декларації, погодженої на мирному саміті у Швейцарії", – зазначив президент Чехії.

Він наголосив, що станом на сьогодні досі багато країн, що прагнуть бути глобальними гравцями, тримають мовчання. "Але не забуваймо, що вагання зміцнює агресора", – застеріг Павел. 

Нещодавно в інтерв’ю The New York Times Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем росії після завершення війни.

Він додав, що необхідно враховувати те, що реально можливо. За словами Павла, якщо президент України Володимир Зеленський представить план припинення російської агресії проти його країни, його необхідно буде оцінити та зробити все можливе для досягнення цілей Києва, але не за будь-яку ціну
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