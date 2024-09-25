Президент Чехії закликав ООН посилити тиск на росію та підтримати мирні зусилля

Павел відзначив, що членство у Радбезі ООН не є карт-бланшем, і ніхто не має права зловживати владою та залякувати інших членів міжнародної спільноти без санкцій.

Президент Чехії Петр Павел під час виступу перед Генасамблеєю ООН у середу закликав держави світу посилити тиск на росію, а ті країни, які ще не приєдналися до мирних зусиль з врегулювання війни – зробити це.

Про це повідомляє Укрінформ.

Павел відзначив, що членство у Радбезі ООН не є карт-бланшем, і ніхто не має права зловживати владою та залякувати інших членів міжнародної спільноти без санкцій.

"Разом ми повинні чинити більше тиску на росію, аби вона закінчила свою несправедливу і жорстоку війну", – сказав Павел.

Мирний саміт у Швейцарії, додав він, чітко підтвердив, що мир в Україні повинен грунтуватись на міжнародному праві та принципах суверенітету і територіальної цілісності.

"Цинічна природа політики росії та її незацікавленість у серйозних мирних переговорах має глобальні наслідки… Чехія закликає тих, хто ще не підтримав наші спільні зусилля, оцінити можливість підписання спільної декларації, погодженої на мирному саміті у Швейцарії", – зазначив президент Чехії.

Він наголосив, що станом на сьогодні досі багато країн, що прагнуть бути глобальними гравцями, тримають мовчання. "Але не забуваймо, що вагання зміцнює агресора", – застеріг Павел.

Нещодавно в інтерв’ю The New York Times Павел повторив, що Україна повинна змиритися з імовірним "тимчасовим" перебуванням деяких її територій під контролем росії після завершення війни.