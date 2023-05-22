Президент Чехії закликав розгромити росію

Петр Павел закликав не відмовлятися від зусиль щодо розгрому росії в Україні.

Таку заяву він зробив під час акції пам'яті жертв нацистських переслідувань, яка відбулася на Національному цвинтарі у Терезіні.

Про це повідомляє Чеське Радіо.

"На цьому етапі я хотів би закликати, щоб ми не відмовлялися від наших спільних зусиль, спрямованих на перемогу над росією в Україні, і відмовилися від порушення правил міжнародного порядку, свідками якого ми є. Ми повинні бути мотивовані. Нас має мотивувати той самий історичний досвід, про який ми сьогодні говоримо. Це правильно, що ми його згадуємо і ставимо в контекст сьогоднішньої ситуації. Тільки так ми можемо уникнути повторення помилок минулого", – сказав чеський президент.