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ПОЛІТИКА

Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу – ЗМІ

07 травня 2023, 15:55
Президент Чехії застерігає Україну від поспішного контрнаступу – ЗМІ
Джерело: chas.news
За його словами, Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від чисельності своїх сил, і вона не може дозволити собі провалити наступ.

Президент Чехії Петр Павел застеріг українське керівництво від прийняття поспішних рішень щодо контрнаступу.

Про це повідомляє The Guardian.

Під час нещодавніх зустрічей у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Павел сказав, що Україна більше не має того елементу несподіванки, який допоміг успішним наступам на Харківському та Херсонському напрямку того року.

Певел сказав, що Зеленський попросив його та його словацьку колегу Зузану Чапутову, щоб їхні країни озброїли по одній українській механізованій бригаді перед довгоочікуваним контрнаступом.

"Очевидно, у них все ще є відчуття, що вони не мають всього необхідного для успішного початку операції", - сказав президент Чехії.

Павел розповів, що під час зустрічей минулого тижня закликав Шмигаля не "підштовхувати Зеленського до більш швидкого темпу до того, як Україна буде повністю готова".

За його словами, Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами", незалежно від чисельності своїх сил, і вона не може дозволити собі провалити наступ. 

"Бо це надзвичайно складно з точки зору підготовки особового складу, логістики боєприпасів, фінансування пального. Цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним", - наголосив президент.

Павел сказав, що Києву не слід "недооцінювати росіян, тому що у них достатньо живої сили, у них все ще достатньо техніки, навіть якщо вона старша, можливо, в меншій кількості, але все ж у них велика кількість артилерійських стволів, у них багато боєприпасів".

Він додав: "Вони не такі неспроможні з точки зору оборони. І, звісно, їм легше бути в обороні, тому що Україна зазнає жахливих втрат, навіть якщо вони добре підготовлені. Тож атакувати такого ворога, як росія, буде складно, і росіян не застануть зненацька вдруге".

Нагадаємо, президент Чехії хоче знайти шляхи збільшення поставок боєприпасів в Україну.

ЧехіяПАВЕЛвійна в Україні

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