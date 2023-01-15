Президент: Доля понад 30 людей у Дніпрі наразі невідома

У Дніпрі триває розбір завалів. Рятувальники борються за життя кожної людини

"Сьогодні весь день отримую доповіді з Дніпра. Там продовжується розбір завалів. Залучені всі необхідні служби, і я дякую всім, хто здійснює рятувальну операцію! Дякую працівникам ДСНС, поліції та Національної гвардії, комунальних служб, нашим лікарям, усім волонтерам і звичайним дніпрянам, які допомагають!" - сказав Зеленський.

Він повідомив, що наразі невідома доля понад 30 людей.

"Станом на цей час залишається невідомою доля більше 30 людей, які могли бути в будинку на час влучання ракети терористів. Десятки людей вдалося врятувати з-під завалів, серед них – шестеро дітей. Ми боремось за кожну людину! І рятувальна операція триватиме стільки, скільки буде хоч найменший шанс врятувати життя. На зараз в переліку загиблих – 30 людей, в тому числі одна дитина – дівчинка, їй було 15 років. Є повідомлення про те, що двоє дітей залишились сиротами – їхні батьки серед загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив своїх рідних…" - сказав глава держави.

Він також додав, що цей черговий терористичний акт рф вже отримав реакцію людей як в Україні, так і за її межами.

"За час, що минув після цієї ракетної атаки, Україна почула слова співчуття і підтримки від багатьох лідерів, суспільних діячів, журналістів і звичайних людей з різних країн світу. Я дякую кожному, хто не залишився байдужим! Це дуже важливо – що нормальні люди об’єднуються у відповідь на терор", - наголосив Зеленський.