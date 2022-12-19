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ПОЛІТИКА

Президент Естонії назвав можливі умови миру в Україні

19 грудня 2022, 12:21
Президент Естонії назвав можливі умови миру в Україні
Фото: frontnews.eu
Мир можливий тільки тоді, коли агресія повністю зазнає поразки і воєнні злочинці постануть перед судом

Глава естонської держави Алар Каріс пояснив, за яких умов він вважатиме дійсним мир в Україні, пише ERR.

Перед від’їздом на зустріч лідерів військової групи 10 країн у Ризі, Каріс наголосив, що наразі про будь-який мир або припинення вогню на території України поки що говорити не доводиться. А зараз найголовніше - надати військову допомогу Україні, щоб вона виграла цю війну.

"Мир можливий тільки тоді, коли агресія повністю зазнає поразки і воєнні злочинці постануть перед судом", - додав президент Естонії.

У центрі уваги зустрічі 10 держав у Ризі стануть агресія росії проти України, регіональна безпека і зміцнення колективної оборони в НАТО.

Очікується, що на саміті глава британського уряду Ріші Сунак закликатиме лідерів зберегти чи збільшити летальну допомогу, економічну стійкість та політичну підтримку України у її спротиві російському вторгненню.

За повідомленнями Британського уряду, на зустрічі виступить президент України Володимир Зеленський.


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