Президент Естонії назвав можливі умови миру в Україні

Мир можливий тільки тоді, коли агресія повністю зазнає поразки і воєнні злочинці постануть перед судом

Глава естонської держави Алар Каріс пояснив, за яких умов він вважатиме дійсним мир в Україні, пише ERR.

Перед від’їздом на зустріч лідерів військової групи 10 країн у Ризі, Каріс наголосив, що наразі про будь-який мир або припинення вогню на території України поки що говорити не доводиться. А зараз найголовніше - надати військову допомогу Україні, щоб вона виграла цю війну.

"Мир можливий тільки тоді, коли агресія повністю зазнає поразки і воєнні злочинці постануть перед судом", - додав президент Естонії.

У центрі уваги зустрічі 10 держав у Ризі стануть агресія росії проти України, регіональна безпека і зміцнення колективної оборони в НАТО.

Очікується, що на саміті глава британського уряду Ріші Сунак закликатиме лідерів зберегти чи збільшити летальну допомогу, економічну стійкість та політичну підтримку України у її спротиві російському вторгненню.

За повідомленнями Британського уряду, на зустрічі виступить президент України Володимир Зеленський.