Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО
Церемонія підписання законодавства пройшла сьогодні в Гельсінкі.
Повідомляє телерадіокомпанія Yle.
Після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії, необхідні для членства в Альянсі, завершилися.
Нііністьо поставив свій підпис на документах після того, як минулої п'ятниці президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок процесу ратифікації у парламенті членства Фінляндії в НАТО.
Комітет із закордонних справ Туреччини планує обговорити членство Фінляндії в НАТО вже сьогодні.Минулого тижня Угорщина вслід за Туреччиною ратифікує вступ Фінляндії в НАТО окремо від Швеції.