Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО

Глава країни Саулі Нііністьо схвалив закони, необхідні для членства країни в Північноатлантичному альянсі.

Церемонія підписання законодавства пройшла сьогодні в Гельсінкі.

Повідомляє телерадіокомпанія Yle.

Після затвердження президентом законів національні процедури у Фінляндії, необхідні для членства в Альянсі, завершилися.

Нііністьо поставив свій підпис на документах після того, як минулої п'ятниці президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про початок процесу ратифікації у парламенті членства Фінляндії в НАТО.

Комітет із закордонних справ Туреччини планує обговорити членство Фінляндії в НАТО вже сьогодні.