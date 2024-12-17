Президент Фінляндії закликає зосередитися на озброєнні України, а не на миротворцях

За його словами, для миротворчої операції знадобиться дозвіл ООН.

Президент Фінляндії Александр Стубб застерігає від забігання наперед у питанні введення миротворців в Україну після можливого припинення вогню.

Таку думку він висловив у Таллінні на зустрічі країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF), де сьогодні це питання обговорюється, передає Yle.

Зазначається, що президент Фінляндії не займає прямої позиції щодо можливої ​​миротворчої операції. Він вважає, що для її проведення знадобиться дозвіл ООН. Наразі, поки триває війна Україні передусім необхідна зброя, заявив Стубб.

"Відступайте", — відповів Стубб на запитання про його послання до росії.

Президент України Володимир Зеленський 18 грудня перебуватиме з візитом у Брюсселі, де у нього запланована зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО.

Як зазначили співрозмовники агентства, у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.

Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона передбачатиме спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.

Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з росією.