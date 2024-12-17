Президент Фінляндії закликає зосередитися на озброєнні України, а не на миротворцях
Президент Фінляндії Александр Стубб застерігає від забігання наперед у питанні введення миротворців в Україну після можливого припинення вогню.
Таку думку він висловив у Таллінні на зустрічі країн Об’єднаного експедиційного корпусу (JEF), де сьогодні це питання обговорюється, передає Yle.
Зазначається, що президент Фінляндії не займає прямої позиції щодо можливої миротворчої операції. Він вважає, що для її проведення знадобиться дозвіл ООН. Наразі, поки триває війна Україні передусім необхідна зброя, заявив Стубб.
"Відступайте", — відповів Стубб на запитання про його послання до росії.
Президент України Володимир Зеленський 18 грудня перебуватиме з візитом у Брюсселі, де у нього запланована зустріч з лідерами країн ЄС і НАТО.
Як зазначили співрозмовники агентства, у Зеленського заплановані зустрічі з лідерами Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Польщі.
Зустріч організовує генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Вона передбачатиме спільне засідання та кілька двосторонніх зустрічей із Зеленським.
Зеленський планує обговорити підтримку України у війні з росією.