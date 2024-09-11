Президент Франції Макрон підтримав саміт Кримської платформи
11 вересня 2024, 19:33
Фото: Укрінформ
Франція залишається "з Україною та її народом у захисті її територіальної цілісності та суверенітету".
Президент Франції Еммануель Макрон підтримав саміт Кримської платформи і заявив, що його країна залишається з українцями у боротьбі за свою територіальну цілісність.
Про це Макрон написав у соцмережі Х (Twitter).
"Під час проведення саміту Кримської платформи я хотів би ще раз підтвердити, що Франція продовжує рішуче стояти поруч з Україною та її народом у захисті її територіальної цілісності та суверенітету", — ідеться в заяві президента Франції.
Нагадаємо, що 11 вересня у Києві відкрили четвертий саміт Кримської платформи. На відкритті саміту присутні очільники Хорватії, Литви та Латвії.