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Президент Франції Макрон підтримав саміт Кримської платформи

11 вересня 2024, 19:33
Президент Франції Макрон підтримав саміт Кримської платформи
Фото: Укрінформ
Франція залишається "з Україною та її народом у захисті її територіальної цілісності та суверенітету".
Президент Франції Еммануель Макрон підтримав саміт Кримської платформи і заявив, що його країна залишається з українцями у боротьбі за свою територіальну цілісність.
 
Про це Макрон написав у соцмережі Х (Twitter).
 
"Під час проведення саміту Кримської платформи я хотів би ще раз підтвердити, що Франція продовжує рішуче стояти поруч з Україною та її народом у захисті її територіальної цілісності та суверенітету", — ідеться в заяві президента Франції.
 
Нагадаємо, що 11 вересня у Києві відкрили четвертий саміт Кримської платформи. На відкритті саміту присутні очільники Хорватії, Литви та Латвії.
війна в Україніросія окупантиЕммануель Макрон

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