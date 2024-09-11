Київ приймає лідерів Литви, Латвії та Чехії: акценти на підтримці України

Сьогодні в столиці проходить саміт Кримської платформи.

У середу вранці, 11 вересня, до Києва прибули президент Литви Гітанас Науседа, прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня та президент чеського Сенату Мілош Вистрчил. Про свій візит до столиці України вони повідомили в Х.

"Щойно приїхав до Києва. Приємно повернутися і зустріти мого дорогого друга Володимира Зеленського на знак солідарності з Україною", - написав Науседа та додав, що військова та економічна підтримка України має вирішальне значення для захисту її суверенітету та територіальної цілісності.

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня повідомила про прибуття до Києва та зазначила, що «Латвія буде з українським народом до його перемоги, і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу та НАТО».

Президент чеського Сенату Мілош Вистрчил написав, що прибув до України для участі в саміті Кримської платформи.

"У серпні 2021 року на інавгураційному саміті платформи я сказав, що анексія Криму не може бути аналогом нашого Мюнхена «про нас без нас». Я тоді представляв Чехію і наголошував, що ми повинні захищати Україну. Події після анексії Криму показують нам, що якщо наша підтримка буде недостатньою, росія не зупиниться. І ми також повинні мати на увазі, що мирні переговори не можуть відбуватися без участі України, і результати переговорів мають бути прийнятними для України", - наголосив він у своєму дописі.

Зазначимо, що також сьогодні у Києві із візитом очікують держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Британії Девіда Леммі. В Держдепі США зазначили, що вони обговорюватимуть із президентом Зеленським подальшу підтримку оборони України від російської агресії.