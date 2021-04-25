Президент Індонезії визнав загиблими членів екіпажу субмарини, яку шукали декілька днів

Пошукові роботи тривали з 21 квітня і до суботи 24 квітня, коли ВМС Індонезії оголосило субмарину затонулою. На судні був запас кисню на 72 години

Президент Індонезії Джоко Відодо офіційно підтвердив загибель 53 членів екіпажу підводного човна, який зник ще 21 квітня на півночі від Балі.

Патрульний корабель ВМС Індонезії відпливає, щоб долучитися до пошуків підводного човна KRI Nanggala, 24 квітня 2021 року Фото: AP Photo/Achmad Ibrahimпе

Як повідомляє "Громадське" про це передає Reuters.

"Я отримав доповідь від флоту та армії про те, що човен потонув. Усі індонезійці глибоко шкодують про трагедію та висловлюють жаль родинам екіпажу підводного човна", - сказав політик.

Пошукові роботи тривали з 21 квітня і до суботи 24 квітня, коли ВМС Індонезії оголосило субмарину затонулою. На судні був запас кисню на 72 години. Рятувальникам вдалося знайти пляшку жиру, частину торпедної установки, частину металевої трубки, молитовні килимки та паливо. Люди, які були на попередній місії на підводному човні KRI Nanggala-402, підтвердили, що частина уламків була з підводного човна.

Рятувальники кажуть, що, швидше за все, на судні не було вибуху, але через сильний тиск на судно могла виникнути тріщина, через яку деякі предмети винесло водою.

У соцмережах висловлюють співчуття родинам загиблих моряків.

Нагадаємо, що моряк із Литви випав за борт, коли вийшов на палубу вантажного корабля подихати свіжим повітрям. Він провів понад 14 годин на старому рибальському буйку в Тихому океані, перш ніж його врятували.