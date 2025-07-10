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Президент Італії: безпека України невіддільна від безпеки Європи

10 липня 2025, 09:28
Президент Італії: безпека України невіддільна від безпеки Європи
Фото: РИА Новости / Александр Вильф
Італія шукає можливості, аби покласти край цій драматичній ситуації.

Рим твердо підтримує український народ і  безпека України є невіддільною від безпеки Європи. 

Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє видання ANSA.

"Як було заявлено в декларації саміту НАТО, безпека України невіддільна від безпеки Європи, у боротьбі з тими, хто хоче повернутися до концепції панування у відносинах між державами, що змусило б нас зробити крок назад майже на століття.

Посилення жорстоких бомбардувань Росією населення та цивільної інфраструктури зміцнює нашу рішучість стояти на боці України", - заявив італійський президент.

Маттарелла скзав про пошук можливостей, "щоб покласти край цій драматичній ситуації".

Вчора, 9 липня, Зеленський прибув із візитом до Риму.

 

війнаСерджо Маттарелла

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