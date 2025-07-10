Президент Італії: безпека України невіддільна від безпеки Європи
Рим твердо підтримує український народ і безпека України є невіддільною від безпеки Європи.
Про це заявив президент Італії Серджо Маттарелла під час зустрічі із українським колегою Володимиром Зеленським, повідомляє видання ANSA.
"Як було заявлено в декларації саміту НАТО, безпека України невіддільна від безпеки Європи, у боротьбі з тими, хто хоче повернутися до концепції панування у відносинах між державами, що змусило б нас зробити крок назад майже на століття.
Посилення жорстоких бомбардувань Росією населення та цивільної інфраструктури зміцнює нашу рішучість стояти на боці України", - заявив італійський президент.
Маттарелла скзав про пошук можливостей, "щоб покласти край цій драматичній ситуації".
Вчора, 9 липня, Зеленський прибув із візитом до Риму.