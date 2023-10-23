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ПОЛІТИКА

Президент Ізраїлю заявив, що бойовики Хамас мали інструкції з виготовлення хімічної зброї

23 жовтня 2023, 13:10
Президент Ізраїлю заявив, що бойовики Хамас мали інструкції з виготовлення хімічної зброї
Фото: DW
Документи разом зі схемами президент Ізраїлю показав під час інтерв'ю 22 жовтня.

Бойовики Хамас, які увірвалися на територію Ізраїлю, мали при собі інструкції з виготовлення хімічної зброї.

Про це заявив президент Ізраїлю Ісаак Герцог в інтерв'ю Sky News.

Ізраїльські силовики стверджують, що виявили ці матеріали на тілі вбитого бойовика в кібуці Беері, де, за оцінками, було вбито або викрадено 20% із 1100 мешканців.

Документи разом зі схемами президент Ізраїлю показав під час інтерв'ю 22 жовтня. Зазначається, що Sky News не має можливості самостійно перевірити ці твердження. Також немає жодних припущень, що бойовики мали при собі елементи для виготовлення бомби.

"Це матеріали Аль-Каїди. Офіційні матеріали Аль-Каїди. Ми маємо справу з ІДІЛ, Аль-Каїдою та Хамасом. Ось наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимося на інструкції, які надаються щодо того, як діяти і як створити різновид непрофесійної хімічної зброї з ціанідом", - сказав Герцог.

Президент Ізраїлю розповів, що на тілах терористів були знайдені USB-пристрої з інструкціями щодо використання хімічної зброї. Серед матеріалів були докладні інструкції, як створити пристрій для викиду ціаніду.

За словами Герцога, походження одного з матеріалів, який складався з інструкцій зі створення хімічної зброї та її розповсюдження серед цивільного населення, походить з посібника Аль-Каїди 2003 року.

Однак Sky News зазначає, що це не доводить зв'язок між двома організаціями.

7 жовтня бойовики угруповання Хамас увірвалися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали та викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти Хамас під назвою "Залізні мечі". Цахалу вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Хамас: Ізраїльхімічна зброявійна

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