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ПОЛІТИКА

Президент Литви підтримує заборону на імпорт російського зерна

04 березня 2024, 21:22
Президент Литви підтримує заборону на імпорт російського зерна
джерело pravda
За словами литовського лідера, в країну потрапляє, зокрема, так зване "чорне" зерно, яке не обліковується та ввозиться контрабандою.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що підтримує запровадження заборони на імпорт російського зерна.

Про це повідомляє LRT.

Науседа зазначив, що литовські фермери бачать проблему в тому, що на територію країни потрапляє зерно з рф, зокрема так зване "чорне" зерно, яке не обліковується та ввозиться контрабандою.

"Звичайно, з цим треба боротися, і це цілком логічно з огляду на роль, яку ця країна відіграє в дестабілізації геополітичної ситуації в Європі. Тому я б вітав такі пропозиції, звичайно, слід ознайомитися з їхнім конкретним змістом", – додав він.

Нагадаємо, Литва сприятиме ініціативі Чехії щодо купівлі для України боєприпасів за межами країн Європейського Союзу. Йдеться про 800 тисяч снарядів.

імпортЛитвазернорф тероризм

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