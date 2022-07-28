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Президент Литви прибув до Києва відзначити День державності

Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу у Верховній Раді"
Президент Литви Гітанас Науседа у День української державності прибув із візитом до Києва.
Президент Литви прибув до Києва відзначити День державності Фото: twitter.com/GitanasNauseda
Про це Науседа повідомив у Твіттері.
 
"Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу у Верховній Раді", - написав Науседа.
 
Він також поінформував, що проведе зустріч з Президентом Володимиром Зеленським та вручить йому найвищу державну нагороду Литви - орден Вітовта Великого.
 
24 серпня 2021 року, у 30-ту річницю Незалежності України, президент Володимир Зеленський оголосив про заснування нового свята – Дня української державності, яке відзначатиметься у День хрещення Русі-України.
 
31 травня 2022 року Верховна Рада встановила, що 28 липня в Україні буде святковий день – День української державності.

 

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28 07 2022 12:53
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