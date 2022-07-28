Президент Литви прибув до Києва відзначити День державності

Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу у Верховній Раді"

Президент Литви Гітанас Науседа у День української державності прибув із візитом до Києва.

Про це Науседа повідомив у Твіттері.

"Щойно приїхав до Києва. У цей особливий день, коли Україна вперше відзначає День державності, звернусь до українського народу у Верховній Раді", - написав Науседа.

Він також поінформував, що проведе зустріч з Президентом Володимиром Зеленським та вручить йому найвищу державну нагороду Литви - орден Вітовта Великого.