Президент Литви виступив проти послаблення санкцій проти росії

"Це вкрай несправедливо",- зауважив політик.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає неправильним послаблення санкцій проти росії в обмін на угоду про безпечний експорт українського зерна через Чорне море.

Про це він сказав журналістам в Клайпеді, повідомляє LRT.

"Ми вважаємо, що послаблювати санкції проти диктаторів вкрай несправедливо", – зазначив Науседа.

За його словами, "це позиція всіх органів влади, незалежно від рівня обговорення".

Литовський президент підкреслив, що санкції не можна послабляти ні проти рф, ні проти білорусі.

Він також додав, що у Литві вважають, що санкції проти білорусі мають бути такими ж жорсткими, як і проти росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що румунський порт може стати основним альтернативним маршрут для України для зерна.